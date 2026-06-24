Keeper Kees (81) uit Sommelsdijk gaat viraal met wonderschone redding





Hij is al bijna 82, maar Kees van Dongen uit Sommelsdijk gaat evengoed viraal. Bij een jubileumwedstrijd op zaterdag 13 juni 2026 stond de krasse keeper nog één keer tussen de palen bij VV Melissant. Wat volgde was een katachtige redding, die zelfs op sociale media werd gewaardeerd. “Mensen vonden het prachtig, maar ik zelf ook wel", vertelt hij aan Rijnmond die bij hem langsging voor een videoreportage.

Door Rijnmond

Ruim een week geleden was het groot feest bij ‘zijn cluppie’ in Melissant. Voor de wedstrijd met oud-spelers ter ere van het tachtigjarig jubileum kon oud-keeper Kees dan ook niet ontbreken. Hoewel iedereen wel wist dat Kees nog altijd sportief was op zijn hogere leeftijd, verraste hij alsnog. Toen er vanaf de rand van zijn zestienmetergebied een bal strak richting de hoek werd geschoten, dook Kees hem eruit. Wat volgde was een luid applaus van de aanwezige Melissant-supporters.

‘Kees in Oranje’

Afgelopen weekend besloot de voetbalclub de mooie redding van Kees op sociale media te delen. Inmiddels staat de video op ruim 34.000 weergaven en een heleboel positieve reacties. Waar sommigen Kees feliciteren met zijn redding en anderen het vooral ‘prachtig om te zien vinden’, heeft ene Harry wel een goed idee. Wat hem betreft kan Kees een belletje verwachten van bondscoach Ronald Koeman: “Kees moet in Oranje”, klinkt het.

Zelf vindt Kees alle lof die hij krijgt schitterend. “Ik denk dat veel mensen op Goeree-Overflakkee het hebben gezien inmiddels. Om de haverklap gaat mijn telefoon. Mensen vonden het een prachtige redding, maar ik zelf eigenlijk ook wel.”

Betaald voetbal

Dat hij goed kan keepen, is voor niemand een verrassing. Naast zijn veertig jaar aan ervaring in het eerste elftal van VV Melissant, stond hij ook twee jaar onder de lat bij DOS, de voorloper van FC Utrecht.

Na zijn eigen keeperscarrière was Kees het voetballen nog lang niet zat. Tot zijn 71ste gaf hij nog altijd keeperstraining. “Mijn hart ligt echt op het voetbalveld en ik sta nu nog wel mijn mannetje in de goal. Maar er komt natuurlijk wel een tijd dat het echt niet meer kan.”

Nog altijd fit

Naast de vele positieve reacties, is er één vraag die het meest wordt gesteld aan Kees: ‘Wat is zijn geheim?'. “In beweging blijven. Dat raad ik ook iedereen aan. Ik fiets veel en sta wekelijks op de tennisbaan.”

Maar Kees wil het beeld over zijn fitheid ook nog enigszins nuanceren. “Ik kan niet iedere week meer keepen. Dat zou ik wel willen, want ik doe het wondergraag, maar dan krijg je natuurlijk helemaal last van je lichaam. Toch blijf ik het af en toe wel nog doen zolang het kan. Ik haal er heel veel plezier uit en dat zal ook zo blijven tot aan mijn dood toe.”

Bekijk de video bij Rijnmond.

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