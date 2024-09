Facebookgroep viert 10-jarig jubileum

Facebookgroep "Gevonden, Verloren, Vermist of Gestolen op Goeree-Overflakkee" viert donderdag 19 september 2024 haar 10-jarig jubileum. Wat begon als een spontane actie na het vinden van een sleutelbos op straat, is in een decennium uitgegroeid tot een stabiele groep met maar liefst 6.446 leden. Het grappige toeval wil dat het eerste gevonden voorwerp - een sleutelbos - uiteindelijk van de eigen man van de oprichter bleek te zijn.

De oprichters van de groep zijn dankbaar voor de steun van de leden en de bijdragen die de groep tot een succes hebben gemaakt. De impact van de groep is groot. Dankzij "Gevonden, Verloren, Vermist of Gestolen op Goeree-Overflakkee" zijn talloze verloren voorwerpen zoals bankpassen, sleutels en sieraden terug bij hun rechtmatige eigenaren beland.

Voor de toekomst zijn er geen plannen om de werkwijze van de groep te veranderen. De oprichters geloven sterk in het principe "groot geworden door klein te blijven" en blijven zich inzetten voor hun gemeenschap op dezelfde manier als de afgelopen tien jaar.



Door Internetredactie Omroep Archipel