Facelift voor centrum Oude-Tonge

Het centrum van Oude-Tonge krijgt een facelift. Aannemer Gebroeders Oomen is de werkzaamheden op het Kaaiplein 3 februari 2025 begonnen. Het is de eerste stap in het verbeteren en verfraaien van het centrum. Het was een grote wens van de inwoners en ondernemers van het dorp.

"Een groep betrokken inwoners uit Oude-Tonge heeft samen met de dorpsraad een soort klankbordgroep gevormd", vertelt wethouder Daan Markwat van Ruimtelijke Ordening. "Zij hebben aangegeven wat hier zou moeten gaan veranderen om het Kaaiplein en omgeving weer een beleefbaar, mooi centrum van Oude-Tonge te laten zijn."

Het Kaaiplein wordt autoluw gemaakt: de auto is voortaan te gast. Het plein krijgt daarnaast nieuwe zitplekken, verhoogde terrassen en bredere stoepen. Ook komen er meer bomen en planten.

Watersnoodramp

De gemeente heeft voor het plan voor het centrum ook een cultuurhistorisch en een stedenbouwkundig onderzoek laten doen. "De achtergrond van die twee onderzoeken was om even de historie van Oude-Tonge de revue te laten passeren. Het is natuurlijk een dorp dat fors getroffen is door de Watersnoodramp van 1953. In de loop der jaren zijn in de wederopbouwfase dingen gebeurd waarvan je je nu afvraagt of dat wel mooi op elkaar is aangesloten."

Door de onderzoeken weet de gemeente nu hoe verbindingen beter kunnen worden gemaakt, en hoe het centrum een positievere uitstraling krijgt.

Op verzoek van de inwoners verdwijnen er parkeerplaatsen, maar de gemeente verwacht niet dat er een gebrek aan parkeerplek komt. Het grote parkeerterrein aan het Handelsterrein blijft in gebruik. Verder wordt geprobeerd overlast zo klein mogelijk te houden.

Horeca

"Overlast kunnen we nooit helemaal beperken, maar we hebben er alles aan gedaan, samen met de aannemer, om de bereikbaarheid tijdens het werk goed te hebben", vertelt projectleider Nicolai van der Val van de gemeente. "De toegang naar de Zuiddijk is voor bestemmingsverkeer altijd bereikbaar. Ook de horeca zal steeds toegankelijk blijven."

De weekmarkt wordt tijdelijk verplaatst naar het grote parkeerterrein aan het Handelsterrein. Het is de bedoeling dat de metamorfose van het Kaaiplein voor Koningsdag klaar is. Net op tijd voor het terrassenseizoen.

Masterplan

De verbouwing van het Kaaiplein maakt deel uit van een groter plan voor het centrum. De werkzaamheden aan de Voorstraat, de Kerkring, de Nieuwe Handelskade en de havenkom worden later gepland. De startdatum hiervan is nog niet bekend. De havenkom wordt opgenomen in het masterplan voor de havens, dat nu wordt gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen via een app van de aannemer op de hoogte blijven van alle werkzaamheden. Die is te downloaden via het participatieplatform van de gemeente, praatmee.goeree-overflakkee.nl. Via die app kunnen inwoners ook in contact komen met de aannemer. Daarnaast heeft de aannemer elke week een spreekuur, dat plaatsvindt in de bouwkeet. Ook dit staat vermeld in de app.



