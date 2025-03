Fanfare Vooruit viert 100-jarig jubileum

Fanfareorkest Vooruit uit Oude-Tonge viert in 2025 zijn 100-jarig bestaan. De muziekvereniging bestaat uit drie onderdelen: een beginnersorkest, een leerlingenorkest en het fanfareorkest. Sommige leden zijn al decennialang verbonden aan de vereniging.

"Ik begon als klein meisje en kende Henk Braber toen al. Negentien jaar later zijn we getrouwd," vertelt voorzitter Sanne Braber-Smeets.

Eerste meisje in het orkest

Bernadette van der Velden maakt al 49 jaar deel uit van het orkest en blikt terug op de rijke geschiedenis van de vereniging. "Toen ik lid werd, was ik het eerste meisje in het orkest. Er is heel wat veranderd. Destijds droegen alle muzikanten een uniform, maar tegenwoordig spelen we in zwarte kleding," vertelt Van der Velden.

Legends of the Castle Keep

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan componeerde Henk Braber een speciaal muziekstuk: Legends of the Castle Keep, een suite voor fanfareorkest. "Ik begon voor Kerst met schrijven en voltooide het stuk binnen een paar weken, zodat we het in ons jubileumjaar kunnen uitvoeren," zegt de trotse trompettist Braber. In het jubileumjaar zal het orkest diverse concerten geven.



