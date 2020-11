Faunapark Flakkee in financieel zwaar weer

Toen in april 2020 ook Faunapark Flakkee moest sluiten vanwege de coronamaatregelen kwam het park in financiële problemen. Door een actie op Facebook werden ze uit de brand geholpen. Mensen en bedrijven konden de dieren uit het park voor een bedrag adopteren en dat liep storm. Maar nu in november staat het water tot aan de lippen. Als het zo doorgaat is het in 2021 gedaan met het park. Tijd voor een nieuwe actie.

De twaalf-jarige Anouk Poulisse geeft veel om dieren en komt graag in het dierenpark. Ze heeft een inzamelingsactie gestart. Via https://www.doneeractie.nl/help-faunapark-flakkee/-46800 kan een ieder geld doneren om zo het park te helpen. Anouk hoopt dat zoveel mogelijk mensen een donatie doen. Alles is welkom, kleine en grote bedragen.