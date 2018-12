Feestelijke 1e paal voor nieuw centraal kantoor CuraMare

Maandagmiddag 17 december 2018 is in het bijzijn van omwonenden en werknemers van CuraMare de eerste feestelijke paal voor het nieuwe centraal kantoor voor CuraMare geslagen. Het kantoor wordt gebouwd op het terrein van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

Het nieuwe kantoor wordt gebouwd om de ondersteunende diensten van CuraMare centraal te huisvesten. Afdelingen als administratie, personeelszaken en ICT zijn door de jaren heen gehuisvest in een kleurrijke verzameling van panden in en om Dirksland. Met de bouw van één nieuw kantoor vlakbij het ziekenhuis kijkt CuraMare uit naar een prettige werkomgeving waarin kantoorwerkzaamheden, ontmoeting en refereren onder één dak plaatsvinden.

Met behulp van een antieke heistelling werd de eerste paal geslagen door Miep van den Berg, Dick Hoek en Aletta Kieviet. Deze collega’s zijn het langst in dienst bij CuraMare, ruim 40 jaar, en zullen straks ook werkzaam zijn in het nieuwe kantoor. Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare, gaf tijdens een korte speech aan dat het nieuwe kantoor een droom is die werkelijkheid wordt. "De nieuwe locatie vormt straks een goede verbinding tussen onze ondersteunende diensten en het primair proces van de zorg."

De beoogde oplevering van het nieuwe kantoor is eind 2019 en de ingebruikname staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Het pand is straks het eerste gasloze gebouw van CuraMare. Er wordt gebruik gemaakt van bodemenergie en warmtepompen, waardoor een gasaansluiting overbodig is. In het pand worden nog meer duurzame maatregelen getroffen, zoals ledverlichting en een energiemanagementsysteem.