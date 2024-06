Feestelijke ingebruikname van rolstoelfiets en muziekzuil bij De Vliedberg

Feest bij woonzorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp, op vrijdag 21 juni 2024. Daar werden een nieuwe rolstoelfiets en een muziekzuil feestelijk in gebruik genomen. Het geld voor de aanschaf van de muziekzuil, een zogenaamde Qwiek.melody, is geschonken door de Steunstichting De Vliedberg, die ook een wellnessbad en aankleding van de binnentuin voor haar rekening heeft genomen. De steunstichting bestaat sinds 2001.

De Steunstichting heeft ook een bijdrage geleverd aan de aanschaf van de nieuwe rolstoelfiets. Hiermee kunnen ook bewoners die zelf niet meer kunnen fietsen, een tochtje maken door het dorp en omgeving. Ook het Windfonds Goeree-Overflakkee heeft meebetaald aan de rolstoelfiets. Het Windfonds is opgericht om omwonenden van windparken mee te laten delen in de financiële opbrengsten van de windmolens op het eiland.

Naast de rolstoelfiets en de muziekzuil, waren er nog andere aanwinsten voor de binnentuin van De Vliedberg. Lijnie van de Linden heeft met het organiseren van rommelmarkten genoeg bij elkaar verdiend voor een terrasheater, sierverlichting en tuinposters. Er was dus genoeg te vieren.



