Feestelijke ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor nieuwe MFA

Een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Nieuwe-Tonge is bereikt. Op donderdag 20 februari 2025 legden gemeente Goeree-Overflakkee, OBS De Pannebakker/SOPOGO en kinderopvang Kibeo hun samenwerking officieel vast met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Dit feestelijke moment vond plaats in de aula van OBS De Pannebakker, onder grote belangstelling van leerlingen, ouders en genodigden.

Om de betrokkenheid van de schoolgemeenschap te benadrukken, zette een aantal kinderen symbolisch hun handtekening op een groot foamboard, naast die van de samenwerkende partijen.

Samen bouwen aan de toekomst van het dorp

Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten de partijen een belangrijke stap in de ontwikkeling van een nieuwe, multifunctionele voorziening voor Nieuwe-Tonge. De nieuwe MFA zal onderdak bieden aan OBS De Pannebakker, een moderne gymzaal en kinderopvangorganisatie Kibeo.

Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukt het belang van de MFA voor de leefbaarheid van Nieuwe-Tonge: “Met de komst van de MFA investeren wij in de toekomst van het dorp. De nieuwe school en kinderopvang bieden kinderen een fijne en vertrouwde omgeving om te leren en te groeien. Daarnaast wordt de MFA gekoppeld aan de nieuwe gymzaal waardoor zowel school, kinderopvang als sportverenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Dit draagt bij aan een leefbaar en toekomstbestendig Nieuwe-Tonge. Ik ben blij dat we met elkaar deze stap zetten.”

Samenwerking en ontwikkeling

Projectleider Evelyn Mijnders kijkt vooruit naar de volgende stappen: “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap in de realisatie van de MFA. Nu we zijn gestart met de architectenselectie, zetten we concrete stappen. We werken nauw samen met alle betrokken partijen om een duurzame, functionele en toekomstbestendige MFA te realiseren. Ons doel is een gebouw dat niet alleen voldoet aan de huidige behoeften, maar ook flexibel genoeg is om in de toekomst mee te groeien met de wensen van de gebruikers.”

Ook SOPOGO-bestuurder Manja Voogd-van de Leur benadrukt het belang van samenwerking: “Leren start niet pas op de basisschool maar al daarvoor. Daarom gaan wij steeds nauwer samenwerken met onze voorschoolse partner Kibeo. Wanneer dit fysiek ook nog leidt tot ontmoeting om de doorgaande lijnen en activiteiten samen op te pakken, kunnen we ook het gebouw hierop afstemmen. Dat is natuurlijk in het belang van al onze kinderen!”

Ellen Groeneweg, regiomanager bij Kibeo, sluit zich hierbij aan: “Bij Kibeo geloven we in een sterke verbinding tussen kinderopvang en basisonderwijs. Samen met SOPOGO creëren we een plek waar kinderen zich vertrouwd en gezien voelen, zodat ze zich vol zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Door een soepele overgang van opvang naar school krijgt ieder kind de kans om zich in een veilige en stimulerende omgeving op zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen.”

Voortgang en planning

De ontwikkeling van de MFA is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP). De afgelopen jaren is gewerkt aan de voorbereiding en haalbaarheid van het project. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de volgende fase gestart: het ontwerp van het gebouw en buitenterrein, in samenwerking met een architect en adviseurs.

De gemeente organiseert op verschillende momenten participatieavonden om omwonenden te informeren en mee te laten denken over het project.

Volgens de huidige planning kan het nieuwe gebouw in 2027 in gebruik worden genomen. Meer informatie over de voortgang en planning vindt u op: www.goeree-overflakkee.nl/nieuwe-tonge.



Door Internetredactie Omroep Archipel