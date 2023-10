Feestelijke opening ANWB Verkeersplein bij basisschool Prins Johan Friso in Herkingen

Donderdagmiddag 26 oktober 2023 heeft wethouder Henk van Putten op feestelijke wijze het ANWB Verkeersplein bij basisschool Prins Johan Friso in Herkingen geopend. Het verkeersplein is aangelegd in een samenwerking tussen de ANWB en Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Met het plein wordt een extra bijdrage geleverd aan de veilige deelname van de kinderen aan het verkeer.

De ANWB en ROV Zuid-Holland zetten zich beiden in om kinderen te leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarvoor moeten ze meters maken in het verkeer. Soms is het echte verkeer nog erg spannend of zijn bepaalde situaties niet aanwezig in de buurt van een school.

Verkeersplein voor een schoolplein

In iedere provincie tovert de ANWB één schoolplein om tot een verkeersplein, zodat kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Op die manier kunnen meer kinderen straks goed voorbereid de weg op.

ROV Zuid-Holland heeft in de provincie zes scholen uitgekozen waar ook een verkeersplein wordt aangelegd. Dit doen ze boven op de actie van de ANWB. Het ROV Zuid-Holland heeft een aanpak met één ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Met het programma SCHOOL op SEEF worden scholen gestimuleerd om kinderen ook praktische verkeerslessen te geven. Om zich te ontwikkelen tot zelfredzame en veilige verkeersdeelnemers hebben kinderen naast kennis over de regels ook allerlei vaardigheden nodig. De verkeerspleinen bieden een extra mogelijkheid om die vaardigheden te oefenen.

Wethouder Van Putten onthulde samen met de leerlingen het gloednieuwe ANWB Verkeersplein

Aan de hand van de ‘Maak een punt van nul’ aanpak ging hij met kinderen in gesprek. Het doel van deze aanpak is om verkeersveilig gedrag binnen Zuid-Holland de norm te maken en het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen tot nul: sámen maken we een punt van nul! Door plaats te nemen in een door de leerlingen prachtige, zelfgemaakte auto werd Van Putten door de kinderen door het openingslint geduwd. Hiermee was de officiële opening verricht. “Ik feliciteer de school, de ANWB en ROV Zuid-Holland van harte met de opening van dit belangrijke verkeersplein. Het is fantastisch hoe leerlingen en personeel van de Prins Johan Friso school een punt van nul willen maken en dit nu kunnen oefenen op hun eigen plein. Goed dat leerlingen van groep 3 en 4 vanmiddag gelijk een officiële verkeersles krijgen van ANWB-medewerkers!”



Door Internetredactie FlakkeeNieuws