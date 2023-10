Feestelijke opening nieuwe brandweerkazerne Stellendam

Vrijdag 6 oktober 2023 is de gloednieuwe brandweerkazerne van de Stellendamse brandweer officieel geopend. Dit gebeurde door burgemeester Ada Grootenboer en Arjen Littooij, algemeen directeur van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Directeur Littooij benadrukte het belang van de nieuwe kazerne: "Met deze kazerne is de kop van Goeree-Overflakkee weer voor jaren van brandweerzorg voorzien en voorbereid op de crises van morgen."

De behoefte aan vernieuwing was nodig aangezien de oude kazerne aan de Deltastraat niet meer voldeed. De recentelijk in gebruik genomen tankautospuit bleek te hoog en paste niet meer in het verouderde pand. Na grondig onderzoek viel de beslissing op nieuwbouw, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel stond. De nieuwe kazerne beschikt over zonnepanelen op het dak, maakt gebruik van een warmtepomp, en is volledig gasloos.

Burgemeester Grootenboer vergeleek de oude situatie treffend: "De brandweer van Stellendam was letterlijk het oude jasje van de kazerne ontgroeid." De nieuwe kazerne, gelegen aan de Hinder op het bedrijventerrein in Stellendam, fungeert nu als een rood baken - vergelijkbaar met de rode lichtschepen die vroeger bij zandbanken lagen om schepen te waarschuwen. "Hoe mooi is het dat hier dan ook een rood baken in de vorm van een kazerne is gekomen, met hetzelfde doel: zorgen voor onze veiligheid."



Door Internetredactie FlakkeeNieuws