Feestelijke opening nieuwe snoezelruimte kinderdagcentrum De Regenboog

Gemiva-kinderdagcentrum De Regenboog heeft op 29 november 2023 haar nieuwe snoezelruimte feestelijk in gebruik genomen. Deze speciale ruimte kwam tot stand dankzij de Kiwanis Goeree-Overflakkee, die een bedrag van 33.000 euro doneerde. Dit bedrag brachten zij bijeen tijdens de 2022-editie van hun succesvolle jaarlijkse Haring-event.

De Regenboog in Middelharnis is een kleinschalig kinderdagcentrum voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. De nieuwe snoezelruimte is een plaats waar kinderen kunnen 'snuffelen en doezelen' (samengevoegd tot 'snoezelen'). De ruimte helpt kinderen om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Het is ook een plek waar kinderen worden uitgenodigd tot interactie en waar contact wordt gestimuleerd.

Helemaal nieuw

De ruimte is van top tot teen vernieuwd. Alles is uit de kamer verwijderd en vervangen door splinternieuwe materialen, waaronder een waterbed, een bubbelwand, een comfortabele zitbank, een speelmat, en een bollenwand die zowel licht als muziek uitstraalt. Verder is de snoezelruimte verrijkt met lichtelementen die bijdragen aan de rustgevende sfeer.

"Wij willen de Kiwanis en alle betrokkenen hartelijk bedanken voor hun enorme bijdrage en steun", zegt locatiemanager Monique Karsbergen. "De nieuwe ruimte helpt ons om kinderen en jongeren een warme en stimulerende omgeving te geven, waar ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. We zijn er ontzettend blij mee!"

Enthousiast

Kiwanis Goeree-Overflakkee is een club enthousiaste mensen die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van kinderen. De leden wonen of werken op Goeree-Overflakkee en zoeken op het eiland ieder jaar weer een doel van, voor en met kinderen. Kiwanis Goeree-Overflakkee is onderdeel van de wereldwijde serviceorganisatie Kiwanis International.

Vieren

De Regenboog heeft drie groepen van gemiddeld acht kinderen. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Monique Karsbergen: "Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. En op elke ontwikkeling zijn we trots. Of een kind nu voor het eerst een woordje zegt, zelf een beker vast kan houden of doorgroeit naar onderwijs. We vieren elk moment."

Het kinderdagcentrum is onderdeel van Gemiva. Deze organisatie ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of andere beperking zorg of ondersteuning nodig hebben.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws