Feestelijke opening van het schooljaar bij RGO Middelharnis

Het RGO College en RGO Beroepscampus trapten het schooljaar af met een bruisende opstartweek. Sport, spel en teamactiviteiten stonden centraal, om leerlingen kennis te laten maken met elkaar en hun mentoren.

Wilma van Donk, Directeur RGO College: “Het is voor leerlingen belangrijk om het schooljaar goed te beginnen. Daarom starten alle klassen het nieuwe schooljaar met een opstartdag. Deze dag staat in het teken van sociaal welbevinden, groepsbinding en schoolstructuur. Ook worden de schoolregels (opnieuw) besproken.”

Door middel van sport en spel maken de leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar. Elk leerjaar kiest hierbij zijn eigen invulling. Zo waren er leerlingen die ging vlotbouwen, handboogschieten, suppen of een sportprogramma hadden op nabijgelegen sportvelden. Andere klassen kozen er juist voor om rond de RGO te blijven en huurden foodtrucks in voor de leerlingen.

“Het is belangrijk de tijd te nemen om leerlingen en docenten goed te laten starten,” zegt ook Adrie Krielaart, directeur RGO Beroepscampus. “Hierdoor is er ruimte om de normen van de school te leren kennen, te wennen aan elkaar en te werken aan de relatie bij de start. De verwachtingen zijn dan helder. Dat is essentieel. We wensen iedereen een fijn schooljaar!”



Door Internetredactie FlakkeeNieuws