Feestelijke traktatie bij Dirkslandse groentenwinkel

Op 27 juni 2024 werd er feest gevierd bij groentewinkel Pieter Struik in Dirksland. Ter gelegenheid van de bruiloft van de dochter van de eigenaar, kreeg elke klant een gratis ijsje. Het uitdelen van ijsjes is iets wat de winkelier vaker doet wanneer de temperatuur boven de 30 graden stijgt, zoals afgelopen september.

De buurtwinkel is geliefd in het dorp vanwege het diverse aanbod van groenten, fruit, dagelijkse benodigdheden en een bloemenautomaat. De winkel zal over vier weken echter de deuren sluiten, aangezien eigenaar Pieter Struik stopt en geen opvolger heeft kunnen vinden. Voor dagelijkse boodschappen kunnen bewoners van Dirksland dan nog terecht bij de bakker, de supermarkt en enkele landwinkels rondom het dorp.



Door Linda van der Klooster