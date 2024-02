Fieldlab in biologisch regeneratieve akkerbouw van start

Het agrarisch bedrijf Bi-Jovira in Ooltgensplaat is deze maand van start gegaan met een fieldlab in biologisch regeneratieve akkerbouw. Het initiatief is gericht op het versterken en vernieuwen van de Nederlandse akkerbouw en die meer duurzaam te maken.

Het bedrijf Klompe Landbouw uit de Hoekse Waard, het Louis Bolk Instituut en de Zuid-Hollandse Voedselfamilies doen ook mee aan het fieldlab. Het project wordt ondersteund door een Europese subsidie. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, Provincie Zuid-Holland, en het waterschap Hollandsche Delta ondersteunen het initiatief moreel met een steunbetuiging.

De afgelopen week was boer Mosselman toevallig veelvuldig in het nieuws, vanwege een grote partij afgekeurde wortelen, waar hij een nieuwe bestemming voor zocht.



Door Internetredactie Omroep Archipel