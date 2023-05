Fiets- en loopbrug Stellendam afgesloten

Vanaf vrijdag 26 mei 2023 is de fiets- en loopbrug aan de Zuiderdiepstraatweg in Stellendam afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het is nu nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

Volg de borden voor de omleidingsroute. Voor de omleiding wordt een rijstrook van de auto’s over de brug gebruikt en toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers.

Om dit alles in goede banen te leiden staat er een mobiele verkeersregelinstallatie en zijn er verkeersregelaars aanwezig.