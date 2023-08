Fietser gewond bij aanrijding Stellendam

Op woensdagmiddag 30 augustus 2023 vond omstreeks 17:00 uur een aanrijding plaats op de Eendrachtsdijk in Stellendam. Een fietser en een personenauto waren betrokken bij een botsing.

De fietser raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis in Dirksland vervoerd. De personenauto liep aanzienlijke schade op aan de voorruit en zal moeten worden afgesleept. De Eendrachtsdijk werd voor een korte periode afgesloten voor verkeer, maar kon al snel weer worden vrijgegeven.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws