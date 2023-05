Fietser gewond door ongeval op N59

Op de N59 ter hoogte van Den Bommel is donderdagochtend 25 mei 2023 omstreeks 09:00 uur een ongeval gebeurd. Een fietser is in aanraking gekomen met een lijndienstbus en heeft verwondingen opgelopen. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar, ze is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis vervoerd.

Specialisten van de VOA, Verkeersongevallenanalyse, van de politie onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.