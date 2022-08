Fietser gewond na aanrijding met bestelauto

Vrijdagavond 12 augustus 2022 heeft er rond 18:15 uur een aanrijding plaatsgevonden op het Gedempt Kanaal in Middelharnis. Een pizzakoerier was in aanraking gekomen met een fietser.

Omdat de ambulance vertraagd na ruim 20 minuten ter plaatse was (moest vanuit Klaaswaal komen) hebben omstanders zich eerst ontfermd over de fietser, waarna het ambulancepersoneel het overnam. De fietser is met spoed afgevoerd naar een ziekenhuis. De pizza's zijn opgehaald en bezorgd door een andere bezorger.