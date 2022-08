Fietser gewond na aanrijding

Zaterdagmiddag 30 juli 2022 is een auto in aanraking gekomen met een fietser. Het ongeluk gebeurde op een oversteekplaats van het fietspad bij het Havenhoofd in Middelharnis.

Omstanders hebben zich ontfermd over de fietser in afwachting van de politie en ambulance. Ambulancemedewerkers hebben de man geholpen aan zijn verwondingen en overgebracht naar het ziekenhuis.