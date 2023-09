Fietser overleden na botsing met lijndienstbus

Op donderdagochtend 14 september 2023 vond er een verkeersongeval plaats op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk. Een 12-jarige fietser was in botsing gekomen met een lijndienstbus. Een toevallig passerende arts van het ziekenhuis in Dirksland verleende, samen met het gearriveerde ambulancepersoneel, onmiddellijk medische assistentie waardoor de fietser snel de nodige zorg kreeg. De jongeman uit Melissant is helaas in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Naast de ambulance waren ook de brandweer en een traumahelikopter aanwezig. De hulpverleners hebben ter plaatse alles in het werk gesteld om de fietser te stabiliseren voordat deze per heli naar het ziekenhuis werd vervoerd voor verdere behandeling.

De politie zal het ongeval verder onderzoeken om de exacte oorzaak ervan vast te stellen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws