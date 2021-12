Fietser overleden na ongeval in polder Dirksland

Dinsdagmiddag 21 december 2021 vond op de Oost Havendijk in de polder nabij Dirksland een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een fietser. De 75-jarige man uit Middelharnis overleefde het niet.

Even na 13:30 uur fietsten een man en een vrouw over de Oost Havendijk. Op de eenbaansweg reed ook een vrachtwagen. De fietser belandde vermoedelijk met zijn fiets in de modder langs de weg en vervolgens onder de langsrijdende vrachtwagen. Hulpdiensten die er snel waren, konden helaas niets meer voor hem betekenen. De vrouw met wie hij was, is opgevangen. Ze raakte niet gewond.

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden en wordt verhoord. Dit is standaard procedure bij een zwaar verkeersongeval als dit. De verkeersongevallendienst onderzoekt de toedracht van de aanrijding.