Fietser te water, brandweer schiet te hulp

Maandagmiddag 16 september 2024 is een fietser rond het middaguur te water geraakt aan de Klinkerlandseweg in Herkingen. De fietser kwam met de fiets in de sloot terecht, wat leidde tot een snelle inzet van de hulpdiensten.

De brandweer heeft de persoon uit de sloot gehaald. Vervolgens is de fietser overgedragen aan het ambulancepersoneel voor verdere medische controle. De politie heeft zich ontfermd over de fiets en deze bij de woning van de persoon afgeleverd.



Door Internetredactie Omroep Archipel