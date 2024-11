Figuurzagen als pilot op de GO Academy

Basisschool De Westhoek in Ouddorp. Na schooltijd is de school zo goed als leeg en verlaten, op één lokaal na. Hier zijn de leerlingen van de GO Academy aan het werk.

Het is een pilot van de school, de gemeente, de Dorpsraad van Ouddorp, Stichting OKO - Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en een groep enthousiaste ouders. Ze organiseren naschoolse activiteiten voor de bovenbouw van de school. De pilot is dit schooljaar gestart.

De GO Academy is geen naschoolse opvang. Het is de bedoeling dat het project de creatieve geest van kinderen prikkelt en inspeelt op de nieuwsgierigheid en het leervermogen van kinderen. Ook leren de leerlingen samenwerken en sociaal samen zijn in een ontspannen sfeer met verschillende leeftijden. Dit om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen.



Door Internetredactie Omroep Archipel