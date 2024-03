Filmmaker filmt koeien op Dirkslandse boerderij

Astrid van Nimwegen is kunstenaar, filmmaker en opgegroeid op Goeree-Overflakkee. Ze werkt momenteel aan een film over het leven van koeien. Daarvoor filmt ze voornamelijk op en rond een boerderij bij Dirksland. Haar eerdere film 'A few mornings, an evening' was dit jaar op het IFFR International Filmfestival Rotterdam te zien en gaat binnenkort in de bioscopen draaien.

Thema's in Astrids werk zijn het boerenland, dieren, stilte en rust, weergegeven in lange rustige shots. Voor haar nieuwe filmproject loopt Astrid mee op de vleeskoeienboerderij De Beestenboel van Verweij bij Dirksland. Boerin Petra Verweij is trots dat haar boerderij wordt vastgelegd.

Wanneer de nieuwe film af is, is nog niet bekend. Astrids vorige film 'A few mornings, an evening' draait vanaf 2 mei 2024 in verschillende bioscopen.



Door Internetredactie Omroep Archipel