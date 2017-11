Filmpje van Flakkeese reisbloggers een hit op internet

Nick Noordijk en Hannah Spelt reizen de hele wereld over. Op Instagram plaatsen ze foto's van de mooiste plekjes op aarde. Hun reisavonturen leggen ze vast in een veelgelezen blog. Maar hun nieuwste hit is een filmpje over... Goeree-Overflakkee.

De tulpenvelden bij Den Bommel, het strand bij Ouddorp, de slikken van Flakkee maar ook de Brouwersdam, de dorpen Oude-Tonge en Goedereede: het wordt allemaal prachtig in beeld gebracht met een drone vanuit de lucht en andere camera's vanaf de grond. Het filmpje is al zo'n 20.000 keer bekeken en krijgt vanuit de hele wereld louter positieve reacties over het mooie 'Gowray Overflackey'.

Schoonheid

Salt in our hair, noemen Nick uit Dirksland en Hannah uit Oude-Tonge zichzelf als reisbloggers. De naam verwijst naar het zout van de stranden waar ze graag komen: die van Flakkee. "We ontdekten na al onze reizen steeds weer de schoonheid van het eiland waar we zijn geboren en getogen," verklaart Hannah (24 jaar) aan het begin van het filmpje. Ze zochten contact met de gemeente Goeree-Overflakkee en hun video The Beauty of Home was een feit.

Maar hun succesverhaal begint twee jaar eerder, als het jonge stel voor het eerst vier maanden op reis gaat naar Azië. Ze maken een Instagram-account aan om hun familie en ouders op de hoogte te houden van hun avonturen. Nadat GoPro een van hun foto's vanuit de Filippijnen oppikt, bereiken ze ineens een veel groter publiek. Op Instagram hebben ze ondertussen ruim 94.000 volgers. En hun reis van vier maanden wordt een roadtrip waar voorlopig nog lang geen einde aan lijkt te komen.

Baan opgezegd

Twee weken terug hebben de travellers zelfs hun baan opgezegd als webdeveloper (Nick) en grafisch vormgever (Hannah). Reizen kost nu geen geld maar levert hen een dubbel maandsalaris op. Nick (25 jaar): "Het lijkt ideaal en het is ook fantastisch maar we moeten er keihard voor werken. Foto's maken en verkopen, ons blog bijhouden, reizen uitzoeken, samenwerken met hotels en organisaties. Het vraagt meer dan je denkt."

Nick kreeg laatst een herinneringsmelding van Facebook. Het was een foto van hun eerste reis naar Thailand. "Bizar wat er sindsdien allemaal gebeurd is. Dit had ik twee jaar geleden nooit kunnen bedenken." Hij ziet de toekomstig rooskleurig tegemoet. "We gaan straks allereerst naar Mauritius, dan naar Thailand en we willen ook heel graag naar Nicaragua en Indonesië. Maar tussen al die reizen door keren we ook terug naar Flakkee. Want hier is het ook heerlijk om steeds voor even te zijn."