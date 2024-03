Filmpje van minderjarige met vuurwapen op school

Op een school is onrust ontstaan nadat een filmpje circuleerde van een minderjarige met een vuurwapen in zijn hand. Het bleek echter dat het wapen niet van echt te onderscheiden was en slechts een balletjespistool betrof. Dat schrijft de politie op Facebook. Het pistool is in beslag genomen en de minderjarige zal op een later moment verhoord worden.

Ouders worden dringend opgeroepen om alert te zijn en dergelijke wapens te vernietigen of contact op te nemen met de politie. De politie benadrukt dat zij streng optreden tegen het bezit van dergelijke wapens: "Als wij iemand aantreffen op straat met dit soort wapens, trekken wij ons vuurwapen met alle gevolgen van dien..."



Door Internetredactie Omroep Archipel