Films voor jongeren op het eiland: Lukki Bios start in oktober

Deze herfst- en kerstvakantie start een pilot waar jongeren al lang naar uitkijken: een bioscoop speciaal voor hen, gewoon op het eigen eiland. Uit een enquête onder scholieren bleek dat dit één van de activiteiten is die zij het liefst willen. Het jongerenlabel Lukki (een initiatief van gemeente Goeree-Overflakkee) en Stichting ZIJN hebben daarom de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken in Het Diekhuus in Middelharnis.

Met films voor 12+ en 16+ willen de initiatiefnemers jongeren een leuke avond uit bieden. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan kaartverkoop, promotie en techniek. De data voor de herfstvakantie zijn al bekend; 18, 22 en 24 oktober 2025. Benieuwd welke titels straks op de posters staan? Volg @GO.Lukki en @HetDiekhuus op Instagram.

Samenwerking Stichting ZIJN en Lukki

Marlies de Kraauw, directeur van Stichting ZIJN, vertelt enthousiast over de samenwerking: “Lukki kwam eerder al bij ons op de lijn. Het jongerenlabel is bekend bij onze jongerenwerkers, bijvoorbeeld bij het promoten van activiteiten. Samen maakten we ook de eerste ‘Lukki-bucketlist’: een overzicht van leuke activiteiten dat deze zomer naar de middelbare scholen ging. Het was voor ons een logische stap om verder samen te werken. Het idee om films speciaal voor jongeren te draaien in Het Diekhuus past perfect bij onze visie om hen plekken te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten.”

Wat is Lukki?

Lukki begon als een Instagramaccount en is een initiatief van gemeente Goeree-Overflakkee. Inmiddels is er een Lukki-‘kwartiermaker’ aangesteld die jongeren laat zien wat er te doen is op het eiland. Samen met voortgezet onderwijs en betrokken organisaties worden activiteiten breder gepromoot. Zo wordt er bijvoorbeeld een jongerenkalender opgezet met Eilandmarketing. Alles met het doel jongeren actief te betrekken. Daarbij kijkt Lukki wat er al is en waar nog behoefte aan is. De afgelopen en komende maanden wordt hiervoor samengewerkt met dorpsraden, sportclubs, cultuurorganisaties en andere partijen.

Wethouder Berend Jan Bruggeman: “De Lukki Bios is precies wat we voor ogen hebben met Lukki: bestaande partijen ondersteunen en nieuwe ideeën ontwikkelen voor jongeren. Met de Lukki Bios krijgen jongeren een leuke avond uit, dichtbij huis en samen met vrienden. We hopen dat veel jongeren er gebruik van gaan maken zodat we dit vaker kunnen organiseren.”

