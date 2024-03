Finaleplaatsen voor RGO Beroepscampus bij Skills Talents-wedstrijden

Drie leerlingenteams van de RGO Beroepscampus mochten op 21 maart 2024 meedoen aan de landelijke finale van de Skills Talents-wedstrijden. Tijdens deze prestigieuze teamvakwedstrijden laten vmbo-leerlingen elk jaar zien wat zij in hun mars hebben. Deze teams wisten zich tijdens de kwalificatiewedstrijden te plaatsen voor de landelijke finale in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar streden 600 leerlingen om de prestigieuze titel 'Nederlands Kampioen' in hun vakgebied.

Twee teams van de RGO Beroepscampus haalden zelfs een podiumplaats bij de Skills Talents-wedstrijden. Twee RGO-leerlingen die het beroepsprofiel Horeca, Bakkerij & Recreatie volgen, behaalden de tweede plaats van het erepodium. Ook hun medeleerlingen van het beroepsprofiel Produceren, Installeren & Energie gingen met zilver naar huis. Het team van Dienstverlening & Producten wist een eervolle vijfde plaats te bereiken.



Door Internetredactie Omroep Archipel