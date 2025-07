Financiële steun voor buitensport in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland biedt extra financiële ondersteuning om inwoners vaker buiten te laten bewegen. Samen met Team Sportservice kunnen medewerkers van sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en gemeenten tot en met 31 september 2026 een aanvraag indienen.

Zuid-Hollanders zijn gemiddeld minder gezond dan de rest van Nederland. Daarom zet de provincie zich in om sporten en bewegen te stimuleren, vooral onder 65-plussers, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, mensen met een beperking en bewoners van kwetsbare wijken.

De provincie en Team Sportservice bieden samen extra ondersteuning om sporten in de openbare buitenruimte te bevorderen. Er is een groeiende behoefte aan flexibele sportmogelijkheden buiten het verenigingsleven.

Organisaties die willen starten met nieuwe beweegactiviteiten of bestaande buitenruimtes willen verbeteren, kunnen een aanvraag indienen. Het plan moet gericht zijn op het stimuleren van sport en beweging in de openbare buitenruimte, met aandacht voor kwetsbare groepen.

Voor 2025 en 2026 is in totaal 200.000 euro beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal 5.000 euro (inclusief btw) worden toegekend. De provincie benadrukt dat hoe eerder een aanvraag wordt ingediend, hoe groter de kans op toekenning. Aanvragen worden direct behandeld en er volgt zo snel mogelijk een reactie.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website teamsportservice.nl/aanvraag-stimuleringsregeling.

Door Internetredactie Omroep Archipel