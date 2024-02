Flakkee uit zijn isolement-feest komt eraan

Zaterdag 8 juni 2024 wordt in Middelharnis het 'Fluzi-feest' gevierd. Fluzi staat voor Flakkee uit zijn isolement. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat door de realisatie van de Hellegatsdam en opening van de Haringvlietbrug ons eiland een vaste oeververbinding kreeg met "de overkant". Een eeuwenlange wens kwam in vervulling. Dit vieren we dit jaar met tal van activiteiten, waaronder een grote braderie op zaterdag 8 juni 2024 in het centrum van Middelharnis.

Geschiedenis

Fluzi markeerde een keerpunt in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Het bracht ons eiland in juli 1964 in "vast" contact. Het leidde tot economische groei, culturele uitwisseling en innovaties die de toekomst van onze gemeenschap vormgaven. Het opende de deuren naar een nieuwe wereld vol mogelijkheden. Het veranderde onze economie, onze cultuur en zelfs onze taal.

Zaterdag 8 juni 2024

Van 10:00 tot 17:00 uur is er een grote braderie op de Voorstraat, Nieuwstraat, Kerkepad, Kaai en Spuiplein. Uiteraard zal live muziek uit de jaren 60 die dag niet ontbreken met enthousiasme en dansbaar repertoire voor jong en oud op het Spuiplein. Bezoek de vele activiteiten in de gotische Grote Kerk. Zing mee met het orgel in de kerk of de draaiorgels op straat. Vaar mee met de MD 3, het historische vissersschip in de haven. Dorst gekregen van het zingen of van de zilte zee lucht? De heren van de Ronde Tafel bedienen u graag van een drankje.

Bezoek de ambachtenmarkt in de Nieuwstraat en neem ook een kijkje bij de oude voertuigen uit de tijd dat de Haringvlietbrug in 1964 werd gerealiseerd. Heb je een mooi passend voertuig? Meld je aan via onderstaand mailadres. Voor deelname aan de braderie kan contact opgenomen worden met Euromarkt.events.

Trots op onze ondernemers!

In lijn met het Fluzi-feest van 60 jaar geleden bieden wij ook bij dit evenement bedrijven de kans om te laten zien waar ze trots op zijn. Waar we Goeree-Overflakkee vandaag de dag mee op de kaart zetten! Neem contact op Hart van Goeree-Overflakkee.

De komende tijd wordt verder invulling gegeven aan het programma voor deze dag. De Reizende Dichters zullen in ieder geval binnenkort van zich laten zien en horen en de mensen van fotoclub De Rarekiek zijn al druk bezig met het voorbereiden van een expositie in de Remonstrantse Kerk later dit jaar.

Samenwerking

De organisatie van dit programma ligt in de handen van Hart van Goeree-Overflakkee samen met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Oranjevereniging Sommelsdijk/Middelharnis, BIZ Middelharnis Centrum en Serviceclub De Ronde Tafel 118.

Samenwerkingspartners zijn ondermeer de Reizende dichters, De Rarekiek, Stichting Visserij Historie Middelharnis, de Nederlands Hervormde Kerk, Gerard Razenberg stichting en de Chauffeursvereniging!

Vrijwilligers, sponsoren en bedrijven, meld u zich via info@hartvangoereeoverflakkee.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel