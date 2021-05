Flakkee Verbonden: De jachthaven van Herkingen

In de rubriek Flakkee Verbonden laten we mensen van Goeree-Overflakkee aan het woord die verbonden zijn met het eiland. Niet alleen omdat ze er wonen en/of werken maar ook omdat ze digitaal verbonden zijn. In deze eerste aflevering zijn we op bezoek bij Watersportvereniging Herkingen. Een jachthaven waarvan haar vereniging in 1971 is opgericht nadat de Brouwersdam werd gesloten en met deze afsluiting het Grevelingenmeer werd geboren.

We spreken met de twee havenmeesters van de jachthaven. Ad Zegers en Toon Huizer.

Ad en Toon zijn ieder op een andere manier verbonden met Goeree-Overflakkee. Ad is buiten Goeree-Overflakkee geboren maar naar het eiland verhuisd en in Stellendam een restaurant gestart. Toon is wel op het eiland geboren. Vanaf kind had het water en de haven voor hem al aantrekkingskracht. En dat geldt voor veel inwoners van Herkingen. In de tijd dat er nog eb en vloed was, dus voor 1971, stond ieder uur het water hoger of lager. Als kind speelde je aan het water. Bij laag water ging je de slikken op om te ontdekken wat er op de bodem leefde en bij hoog water (in de zomer) zwom je in de zeearm.

Beide havenmeesters wonen inmiddels al jaren op Herkingen. Zowel Ad en Toon hebben een eigen boot en waren voordat ze de havenmeester werden al een graag geziene gast op de jachthaven. En als je hart bij de watersport ligt en er komt een vacature vrij dan is de stap snel gezet. Ad en Toon zijn sinds 2016 in dienst bij WSV Herkingen en vervullen gezamenlijk de fulltimebaan.

Verbinden heeft met de komst van internet een extra betekenis gekregen. Wat voor rol speelt internet bij WSV Herkingen?

“Zonder internet kan ik onze vereniging niet voorstellen,” vertelt Toon, “bijna alle communicatie gaat via internet; nieuwsbrieven, facturering, oproepen tot vergadering, bestellingen bij leveranciers en app groepen.” Vanaf 2010 heeft het toenmalig bestuur van de vereniging de omslag gemaakt van alles in enveloppen doen naar digitale verzending. Vanaf dat jaar is ook Wi-Fi op de haven vormen gaan aannemen.

Ad vertelt dat hij voor het eerst in aanraking kwam met internet op het havenkantoor. Bij Toon was dat eerder, zijn eerste kennismaking met internet was rond 2003 via zijn baan bij de marechaussee.

Op Herkingen zijn twee jachthavens, zij zijn door het Grevelingenmeer aan elkaar verbonden. Werken jullie in de praktijk ook samen?

Ad: “Jazeker, in de praktijk werken we ook samen met Herkingen Marina. Bijvoorbeeld met het plaatsen van boten op het parkeerterrein bij de WSV voor de winterstalling.” Toon: “Beide havens zijn alleen bereikbaar via een vaargeul van circa 1 kilometer lang en 40 meter breed. Het op diepte houden van de geul doen we samen.”

Welke nieuwe toepassing met internet kan je bedenken voor de jachthaven?

“Reservering van een ligplaats voor passanten zou een uitbreiding kunnen zijn. Je mist dan wel het persoonlijk contact wat juist een extra stukje service kan geven.” aldus havenmeester Huizer. Een webcam hebben ze nog niet op de jachthaven. Sommige ligplaatshouders hebben aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om thuis hun boot te kunnen zien.

De jachthaven bestaat in 2021 maar liefst 50 jaar. Groot feest kon helaas niet vanwege de corona maatregelen. Toch wilde de jubileumcommissie van watersportvereniging Herkingen het jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Begin mei werd daarom het jubileumjaar luidruchtig ingeluid met een reveille vanaf de kant en de gepavoiseerde schepen. De jachthaven is populair. Alle 350 ligplaatsen zijn bezet en er is op dit moment een wachtlijst van zo’n 60 personen.