Flakkee Verbonden: de verse eieren van Eibaar

In de rubriek Flakkee Verbonden laten we mensen van Goeree-Overflakkee aan het woord die verbonden zijn met het eiland. Niet alleen omdat ze er wonen en/of werken maar ook omdat ze digitaal verbonden zijn, goed internet is essentieel voor de Flakkeeënaars. In deze aflevering spreken we met Hanneke de Baar van Eibaar uit Den Bommel.

Samen met haar man Sjef runt ze het bedrijf aan de Tilsedijk. Hanneke is geboren en getogen in Standdaarbuiten en in 1998 is ze in Zuidzijde komen wonen. Sjef is geboren en getogen in Zuidzijde. De opa van Sjef is in de dertigerjaren op de boerderij begonnen. Ze zijn inmiddels dus de derde generatie op de boerderij.

In 2004 hebben Hanneke en Sjef het bedrijf overgenomen dat toen bestond uit een akkerbouw- en een vleeskuikentak. De vleeskuikenstal werd datzelfde jaar omgebouwd naar leghennen met vrije uitloop. In 2011 werd een tweede vrije uitloopstal gebouwd. Door de jaren heen werden doorlopend grote en kleine aanpassingen gedaan die het welzijn van mens en dier bevorderden.

In 2011 werd de naam Eibaar bedacht. Eibaar sloeg aan en om een slag te kunnen maken werd begin 2015 een nieuwe sorteerruimte gebouwd en een eiersorteermachine gekocht waardoor ook de klein verpakking automatisch kan worden ingepakt.

Verbinden heeft met de komst van internet een extra betekenis gekregen. Wat voor rol speelt internet bij jullie bedrijf?

“Het internet is niet meer weg te denken uit ons bedrijf,” vertelt Hanneke, “bijna alle communicatie verloopt via het internet. Van kantoorzaken en zonnepanelen tot en met het stalmanagement. Dankzij het internet kunnen we op afstand volgen wat er in de stal gebeurt. En zelfs de eierautomaat zit op internet!” Stabiel en snel internet is dus zeker een must voor deze moderne kippenboeren. Hanneke: “Door alarm-instellingen op heel veel bedrijfsprocessen zijn we er als de kippen bij om bij te sturen. Denk daarbij aan een voerstoring, waterstoring, legnesten die niet open willen in de ochtend, afwijkingen in temperatuur, thermische beveiligingen op motoren enzovoorts. Internet is voor ons ook een van de manieren om transparant te maken hoe wij kippen houden en hoe de eieren worden geproduceerd.”

Jullie eieren zijn op veel plaatsen verkrijgbaar. Jullie zijn dus verbonden met veel andere ondernemers.

“Onze eieren zijn ondertussen inderdaad op heel wat plaatsen verkrijgbaar,” vertelt Hanneke trots. “De samenwerking met ondernemers die onze eieren verkopen is uniek. Zij kiezen bewust voor onze eieren vanwege de kwaliteit en transparantie en zetten het verhaal achter de eieren samen met ons door naar de consument. Dit maakt de binding met consumenten sterker en zo ook de bewustwording over waar het voedsel en in dit geval dus de eieren vandaan komen.”

Mensen konden letterlijk meekijken met het bedrijf van Hanneke en Sjef maar door de gebrekkige capaciteit van het internet lukte het niet om de webcams in de lucht te houden. Met de komst van glasvezel kan iedereen weer live meekijken via de webcams. Binnenkort wordt de verbinding bij de boerderij opgeleverd.

Hanneke besluit: “De automatisering en andere technische ontwikkelingen zullen doorgaan, dus we zullen nog meer gaan meten en vergelijken. Voor dit alles zal internet nodig zijn. Vervolgens kunnen we daardoor beter en op nog meer factoren sturen om resultaten over de volle breedte verder te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om nog efficiënter gebruik van grondstoffen, het verder sluiten van kringlopen en het verminderen van emissies.”