Nieuwe naam voor politieke partij Water Natuurlijk

De politieke waterschapspartij Water Natuurlijk heeft onlangs haar regionale naam in Water Natuurlijk Zuid-Hollandse Eilanden veranderd. De wijziging geldt voor het gebied van het waterschap Hollandse Delta. De naamsverandering is op initiatief van het regionale bestuur ingevoerd om verwarring met andere partijen in hetzelfde waterschapsbestuur te voorkomen.

In het bestuur van het waterschap Hollandse Delta zitten ook de partijen Waterschapspartij Hollandse Delta en Hollandse Delta Natuurlijk. Door de vergelijkbare namen halen inwoners, organisaties en media deze partijen regelmatig door elkaar. Zo komen mensen soms bij de verkeerde partij terecht, bijvoorbeeld via zoekopdrachten op internet. Dit leidt tot misverstanden over de standpunten en het werk van de partijen.

Water Natuurlijk is een landelijke organisatie die actief is in alle waterschappen van Nederland. De beweging werd opgericht door natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Bond Heemschut en Sportvisserij Nederland. Later sloten ook GroenLinks, D66 en Volt zich aan. De partij richt zich op thema’s als waterkwaliteit, natuurbeheer, biodiversiteit, recreatie en duurzaamheid.

De regionale afdeling laat weten dat de landelijke naam Water Natuurlijk in de meeste publicaties behouden blijft. Alleen wanneer het nodig is om de regio aan te geven, wordt voortaan de naam Water Natuurlijk Zuid-Hollandse Eilanden gebruikt.

