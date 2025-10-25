Rechtenstudenten geven gratis juridisch advies aan iedereen

Op Goeree-Overflakkee kunnen inwoners sinds 2006 terecht bij de Rechtswinkel Goeree-Overflakkee voor gratis juridisch advies. Deze rechtswinkel, die wordt gerund door rechtenstudenten, helpt iedereen met juridische vragen en problemen, ongeacht inkomen of achtergrond. De spreekuren vinden plaats op verschillende locaties op het eiland. Voorzitter Henriëtte Nieuwland legt uit dat de rechtswinkel een laagdrempelige plek is waar mensen snel en dichtbij hulp krijgen, zonder dat ze daarvoor naar grotere steden hoeven te reizen.

Door Evi Vos

De werkzaamheden van de rechtswinkel lijken veel op die van het Juridisch Loket, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door de overheid en hanteert een inkomensgrens voor hulpverlening. Daarnaast is er geen locatie van het Juridisch Loket op het eiland. “De meerwaarde van een rechtswinkel op Goeree-Overflakkee is dat het laagdrempelig is en makkelijk bereikbaar, het Juridisch Loket is verder weg,” aldus Nieuwland. “We merken dat niet iedereen de middelen heeft om naar de overkant te gaan voor juridisch advies.” Bij de rechtswinkel is er geen inkomensgrens, waardoor iedereen advies kan inwinnen, ongeacht inkomen of vermogen.

Spreekuren

De rechtswinkel houdt momenteel spreekuren in Middelharnis, Oude-Tonge en Numansdorp. Vanaf 2026 vervalt de locatie in Oude-Tonge en verhuizen deze spreekuren naar Goedereede. “De spreekuren worden vooral in Middelharnis druk bezocht, waar gemiddeld 3 tot 6 mensen per avond langskomen. De locaties in Numansdorp en Oude-Tonge zien minder bezoekers, met gemiddeld 0 tot 4 per avond,” vertelt Nieuwland.

Advies

De onderwerpen van de adviezen lopen sterk uiteen. “De meest voorkomende vragen gaan over problemen met een werkgever, huurzaken, scheidingen en alles wat daarmee te maken heeft,” zegt Nieuwland. Een advocaat wordt alleen aanbevolen als de studenten de zaak niet zelf kunnen oplossen, bijvoorbeeld als het te complex is of als een rechtszaak nodig is. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en is geheel vrijblijvend: “mensen hoeven niet iets met deze verwijzing te doen als ze dit uiteindelijk toch niet willen.”

Nieuwland benadrukt dat een advies slechts een advies is en dat er geen rechten aan worden ontleend. “Wij bieden ook geen juridische bijstand,” licht zij toe. Hoewel de rechtswinkel geen officiële documenten invult, helpt zij wel bij het uitleggen van brieven of overeenkomsten, bijvoorbeeld van werkgevers. Zo kunnen cliënten beter begrijpen wat hun rechten zijn en waar zij op kunnen letten.

Studenten

De rechtswinkel wordt bemand door ongeveer tien rechtenstudenten, van wie de meesten een band hebben met Goeree-Overflakkee. Zij studeren aan verschillende universiteiten en hogescholen in Rotterdam, Leiden en Tilburg. Het is soms lastig om voldoende studenten te vinden, maar meestal lukt het om een volledig team samen te stellen. “Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers, die ons ook altijd een berichtje mogen sturen bij interesse,” besluit Nieuwland.

