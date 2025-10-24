Nieuw gedicht op gemeentehuis zet aan tot nadenken

Op de voorgevel van het gemeentehuis in Middelharnis is sinds woensdag 15 oktober 2025 een nieuw gedicht te zien. Het gaat om 'Koufront', geschreven door Casper Markesteijn, lid van de groep De Reizende Dichters. Het gedicht vervangt een eerdere tekst die daar een half jaar hing. De plaatsing maakt deel uit van een wisselingsproject waarbij het gemeentehuis ieder half jaar wordt voorzien van een nieuw gevelgedicht.

Weerspiegeling

In het gedicht wordt de komst van de winter beschreven, met kou en gure wind. Die elementen worden ook gebruikt als beeld voor maatschappelijke veranderingen. De tekst sluit af met het beeld van sneeuwvlokken die als een deken over het land vallen.

Wethouder Petra ’t Hoen was aanwezig bij de onthulling van het gedicht. Ze zegt hierover: “Poëzie roept op tot verbeeldingskracht, en dat kunnen we in deze tijd goed gebruiken.” Volgens haar is Koufront meer dan alleen een beschrijving van het weer. “Het houdt ons een spiegel voor. Mensen lijken steeds vaker tegenover elkaar te staan, de warmte in onze samenleving dreigt te verdwijnen. Maar gelukkig eindigt het gedicht hoopvol: met zachte sneeuwvlokken die als een deken over ons land vallen. Dat beeld van een schone lei, van opnieuw beginnen, vind ik heel troostrijk.”

Het gedicht nodigt voorbijgangers, bezoekers en scholieren uit om stil te staan bij de woorden en er hun eigen betekenis in te vinden.

Poëzie

De Reizende Dichters is een groep schrijvers met een band met Goeree-Overflakkee. Ze maken poëzie in zowel het Nederlands als het Flakkees. Sinds het najaar van 2020 verschijnen hun gedichten regelmatig op de gevel van het gemeentehuis in Middelharnis.

Door Internetredactie Omroep Archipel