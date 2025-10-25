Jeugdbrandweer in actie tijdens hectische 24-uursdienst - deel 2

Omroep Archipel volgde in de zomer van 2025 de jeugdbrandweer van Den Bommel in een exclusieve tweedelige mini-serie. Tijdens een bijzondere 24-uursdienst krijgen de jonge brandweerlieden te maken met levensbedreigende situaties. Deel 2 laat zien hoe het team reageert bij een protest op hoogte en een grote brand in Oude-Tonge.

Bij het eerste incident ging het om een prio 2 melding: dienstverlening op hoogte bij een molen in Achthuizen. Ter plaatse troffen de hulpverleners een gespannen situatie aan. Naast een groep demonstranten zat er iemand hoog in de molen met een duivenpak aan. Pogingen om de man over te halen de molen te verlaten, werden beantwoord met een duidelijke weigering.

De tweede melding betrof een brand aan de Tramweg in Oude-Tonge. Het betrof een bedrijf waar strobalen waren opgeslagen. Bij aankomst bleek de brand zo omvangrijk dat eerst werd opgeschaald naar middel brand en daarna naar grote brand.

Bekijk deel 2 van de miniserie om te zien hoe de jeugdbrandweer ook in deze uitdagende situaties professioneel handelt en samenwerkt onder druk.

Door Internetredactie Omroep Archipel