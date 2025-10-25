 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Jeugdbrandweer in actie tijdens hectische 24-uursdienst - deel 2

Foto

Omroep Archipel volgde in de zomer van 2025 de jeugdbrandweer van Den Bommel in een exclusieve tweedelige mini-serie. Tijdens een bijzondere 24-uursdienst krijgen de jonge brandweerlieden te maken met levensbedreigende situaties. Deel 2 laat zien hoe het team reageert bij een protest op hoogte en een grote brand in Oude-Tonge.


Bij het eerste incident ging het om een prio 2 melding: dienstverlening op hoogte bij een molen in Achthuizen. Ter plaatse troffen de hulpverleners een gespannen situatie aan. Naast een groep demonstranten zat er iemand hoog in de molen met een duivenpak aan. Pogingen om de man over te halen de molen te verlaten, werden beantwoord met een duidelijke weigering.

De tweede melding betrof een brand aan de Tramweg in Oude-Tonge. Het betrof een bedrijf waar strobalen waren opgeslagen. Bij aankomst bleek de brand zo omvangrijk dat eerst werd opgeschaald naar middel brand en daarna naar grote brand.

Bekijk deel 2 van de miniserie om te zien hoe de jeugdbrandweer ook in deze uitdagende situaties professioneel handelt en samenwerkt onder druk.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Zaterdag 25 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Rechtenstudenten geven gratis juridisch advies aan iedereen
Foto
Nieuwe naam voor politieke partij Water Natuurlijk
Foto
Nieuw gedicht op gemeentehuis zet aan tot nadenken
Foto
Meer ouderen dan jongeren naar de stembus op Goeree-Overflakkee
Foto
Afsluiting Oudelandsedijk, dit moet je weten over de omleidingsroutes
Foto
Voetbal verbindt lokale club en asielzoekers met vriendschappelijk potje
Foto
Code oranje door zware windstoten van storm Benjamin
Foto
Stemmen met een beperking: hulpmiddelen en QR-codes
Foto
CDA-campagnetour komt ook langs Middelharnis
Foto
SGP bezoekt het eiland tijdens regiotour