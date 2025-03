Flakkeeënaar Renee Hanenberg test zijn kennis in Per Seconde Wijzer

Renee Hanenberg uit Nieuwe-Tonge is donderdag 27 maart 2025 te zien in het populaire quizprogramma Per Seconde Wijzer van BNNVARA. Het programma dat bekendstaat om zijn snelle vragen en hoge druk, biedt deelnemers al sinds 1967 de kans om hun kennis te testen en tegelijkertijd grote geldbedragen te winnen.

Elke aflevering van Per Seconde Wijzer is een race tegen de klok, waarbij de deelnemers hun antwoord zo snel mogelijk moeten geven aan presentator Erik Dijkstra om zoveel mogelijk seconden over te houden aan het eind van een ronde.

In het spel wordt per uitzending maximaal één ronde van vier vragen gespeeld. De kandidaten moeten hun kennis in één van de volgende categorieën tonen: Kunst en Cultuur, Wetenschap, Geschiedenis, Tegenwoordige Tijd en Sport. Daarnaast moeten de kandidaten strategische keuzes maken over het gebruik van hun jokers.

Intensief

Renee Hanenberg heeft een lang en intensief selectietraject afgelegd, voordat hij kans kreeg om mee te doen aan het populaire televisieprogramma Per Seconde Wijzer. Bijna drie jaar geleden schreef hij zich in voor de selectie van het programma, waarin hij uiteindelijk 16 spellen speelde en 60 open vragen moest beantwoorden, voor hij te horen kreeg dat hij was geselecteerd voor deelname aan de quiz.

Na een spannende tijd in afwachting op de wachtlijst kreeg Renee te horen dat hij naar de studio mocht komen om zijn kennis en snelheid te testen. Daar ervoer hij de intense druk die het programma met zich meebrengt. Per Seconde Wijzer weet altijd de spanning op te bouwen tot het uiterste, met een onverbiddelijk terugtikkende klok en onvoorspelbare vragen. De prijs die op het spel staat is eeuwige roem en een geldbedrag of een klokje.

Droom

"Ik kan me nog goed herinneren hoe nerveus ik was toen ik eindelijk naar de studio mocht", vertelt Renee. "Het was echt een droom die uitkwam, maar de spanning was enorm. Het is een heel ander gevoel dan je denkt als je de quiz thuis op tv kijkt!"

Wie Per Seconde Wijzer volgt, weet dat de weg naar de overwinning vol onverwachte wendingen kan zijn. Of Renee bestand bleek tegen de druk die het programma met zich meebrengt, of onderuitging door de hoge spanning, is te zien in de aflevering die 27 maart wordt uitgezonden.



Door Internetredactie Omroep Archipel