FlakkeeNieuws Radio Podcast week 15 2020

Binnen een paar minuten op de hoogte zijn van het belangrijkste nieuws van de week? Dat kan vanaf nu via de FlakkeeNieuws Radio Podcast. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering online waarin presentatoren Erwin van Oosten en Arjan Huizer enkele nieuwsberichten van de week doornemen.

De Podcast is hieronder te beluisteren of via Spotify. Heeft u een nieuwtje dat u wilt delen en is het misschien te klein voor een artikel maar wel interessant voor de Podcast? Mail dan naar redactie@flakkeenieuws.nl.

FlakkeeNieuws Radio wordt geproduceerd door FunkHaus.