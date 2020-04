FlakkeeNieuws Radio Podcast week 17 2020

De nieuwste podcast van FlakkeeNieuws staat weer online en is via de bekende Podcast diensten gratis te beluisteren. Met de de podcast ben je binnen paar minuten op de hoogte van het belangrijkste nieuws van de week.

Elke week verschijnt een nieuwe aflevering online. De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Heeft u een nieuwtje dat u wilt delen en is het misschien te klein voor een artikel maar wel interessant voor de Podcast? Mail dan naar redactie@flakkeenieuws.nl.



FlakkeeNieuws Radio wordt geproduceerd door FunkHaus.