FlakkeeNieuws Radio Podcast week 20 2020

Er staat weer een nieuwe FlakkeeNieuws Podcast online. In deze aflevering wordt weer het laatste nieuws van Goeree-Overflakkee besproken. O.a. de uitslag van het onderzoek van CuraMare dat de uitbraak van het coronavirus in Nieuwe Rijsenburgh goed is bestreden.

Met de de podcast ben je binnen paar minuten op de hoogte van het belangrijkste nieuws van de week. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering online.

Je kan als luisteraar ook meedoen en je reactie geven als audiobericht. Klik hier om een bericht in te sturen. Wie weet ben je volgende week te beluisteren in de nieuwe podcast!

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.