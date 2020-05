FlakkeeNieuws Radio Podcast week 21 2020

In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de markt van Sommelsdijk die uitwijkt uit naar Middelharnis. Met de podcast ben je binnen paar minuten op de hoogte van het belangrijkste nieuws van de week. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering online. De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Tweeten

Ouderen ontvangen een geschenkpakketje Ruim 2700 alleenstaande ouderen boven de zeventig jaar op Goeree-Overflakkee vinden de komende periode een geschenkpakketje in hun brievenbus of op hun deurmat. Het kleine geschenk met...

Markt Sommelsdijk wijkt uit naar Middelharnis De woensdagmarkt van Sommelsdijk wordt verplaatst naar Middelharnis. Op het nieuwe marktterrein – bij het parkeerterrein van de Nieuwstraat - is voldoende ruimte om de kramen...

Hele wijk uit Ooltgensplaat wint cadeaukaarten voor lokale ondernemers Een hele wijk (postcodegebied 3257) in Ooltgensplaat valt in de prijzen in de trekking van de Postcode Loterij. De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro dat kan worden...

Hoogste punt Beroepscampus Middelharnis bereikt In de week van vrijdag 15 mei 2020 bereikte de bouw van de eerste fase van de Beroepscampus aan de Langeweg in Middelharnis het hoogste punt. De bouw ligt, volgens aannemer Vaessen, ondanks...

Motorrijder zwaargewond na aanrijding Op de Bekadeweg in de polder van Sommelsdijk heeft maandagmiddag 18 mei 2020 omstreeks 13:45 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenwagen en een motorfiets. Toen de...

Onderzoek: CuraMare bestreed uitbraak Nieuw Rijsenburgh effectief Woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh, onderdeel van CuraMare, had van half maart tot eind april 2020 te maken met een uitbraak van het coronavirus. Deze uitbraak is geanalyseerd in...

Aantal vestigingen Bibliotheek weer open op 20 mei Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta werkt toe naar het openen van een aantal vestigingen per 20 mei 2020. Het gaat dan om de vestigingen in Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne, Ouddorp en...

Liefdadigheid uit de omgeving geeft lichtpuntjes Dankzij de liefdadigheid uit de buurt voelen de eilandbewoners zich minder alleen. Niet alleen CuraMare en de samenwerkende organisaties proberen elke dag iets voor de bewoners te...

Stapsgewijs verruiming recreatieve verhuur Campings en recreatieparken in Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee onder valt, mogen met ingang van 15 mei 2020 weer hun verblijven verhuren. Dat gaat wel met verantwoorde stappen,...

