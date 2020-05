In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de nieuwe coronatestlocatie op Goeree-Overflakkee en de 376.000 jonge palingen die uit zijn gezet in het Grevelingenmeer. Met de podcast ben je binnen paar minuten op de hoogte van het belangrijkste nieuws van de week. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering online.

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.