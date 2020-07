In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de nieuwe weg tussen Dirksland en Melissant en de 6000 liter zoutzuur voor speed.

Heeft u een bericht voor de podcast of wilt u graag meepraten in de uitzending? Stuur een mail naar redactie@flakkeenieuws.nl.



De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.