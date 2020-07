De nieuwe podcast van FlakkeeNieuws is weer te beluisteren. In de wekelijkse podcast wordt het nieuws van Goeree-Overflakkee besproken. Deze keer gaat de podcast onder andere over de handhavingsactie op de Grevelingen en de actie van de veiligheidsregio om natuurbranden te voorkomen.

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.