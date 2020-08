De nieuwe podcast van FlakkeeNieuws is weer te beluisteren. Deze keer weer vanaf Goeree-Overflakkee én vanuit Frankrijk. De podcast gaat ditmaal onder andere over de vondst van de henneplantages in natuurgebied De Slikken van Flakkee en het noodweer dat over Goereee-Overflakkee trok.

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.