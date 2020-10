FlakkeeNieuws Radio Podcast week 40 2020

In de nieuwste podcast van FlakkeeNieuws wordt weer het laatste nieuws van Goeree-Overflakkee besproken. Deze keer gaat het over de vermissing in Stellendam en ook over de strijd tegen ongewenste reclame op de website.

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.