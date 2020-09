FlakkeeNieuwsRadio overal online te beluisteren

Radio is vandaag de dag nog steeds een goed beluisterd medium. Ondanks de mogelijkheden van bijvoorbeeld Spotify om zelf je eigen afspeellijsten samen te stellen waarderen veel mensen ook de keuze van radiomakers. Reden genoeg om een nieuw radiostation te lanceren onder de noemer FlakkeeNieuwsRadio. In de nieuwste Podcast wordt uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe dienst van FlakkeeNieuws dat wordt geproduceerd door FunkHaus.

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

FlakkeeNieuwsRadio is online te beluisteren middels de knop die u aantreft bovenaan de website. Dit kan zowel op de desktop als mobiel. Het genre van de muziek is algemeen en niet specifiek uit een bepaald jaartal.

Gratis achtergrondmuziek voor bedrijven

Aangezien de muziek van FlakkeeNieuwsRadio prima achtergrondmuziek is bestaat er voor ondernemers de mogelijkheid om kosteloos een kastje te ontvangen om FlakkeeNieuwsRadio als achtergrondmuziek te gebruiken in hun (winkel)pand. Neem hiervoor vrijblijvend contact op via redactie@flakkeenieuws.nl.

Tips zijn welkom

De playlist van FlakkeeNieuwsRadio wordt met zorg samengesteld. Heeft u een tip om de playlist te verbeteren? Ze zijn welkom op redactie@flakkeenieuws.nl.