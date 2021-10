Flakkees Wereldkampioenschap Kruukplaetjes bakken

Bin joe de koekebakker van ut jaer?

Wie kent ze niet: De wereldberoemde Flakkeese Kruukplaetjes. Hét Flakkeese koekje, dat ondanks het vastgestelde recept, toch door iedereen net iets anders wordt gebakken. Maar welk Kruukplaetje is nu het lekkerste? En welke ziet er het mooiste uit? Deze dilemma’s worden uitgevochten tijdens het Wereldkampioenschap Kruukplaetjes bakken op 9 en 10 november 2021. De jury zal tijdens de Flakkeese Avond in het Prieel de winnaar bekend maken!

“Het idee kwam van Joost Drenthe en werd enthousiast ontvangen en opgepakt door bestuur en vrijwilligers van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee”, vertelt een bestuurslid. “Als museum zijn we heel blij dat we weer mooie, samenbindende activiteiten kunnen organiseren. We hopen dat er veel mensen mee gaan doen. Want hoe leuk is het als je tegen je schoonzus, die naar eigen zeggen de lekkerste kruukplaetjes bakt, kunt zeggen dat jij de koekebakker van ut jaer bent geworden!”

Drie verschillende rondes

Het kampioenschap bestaat uit 3 rondes. Je mag zelf kiezen met hoeveel rondes je mee wilt doen. Ronde 1: Kruukplaetjes volgens het aangeleverde, traditionele recept. Deze worden door de jury beoordeeld op uiterlijk, smaak en presentatie. Ronde 2: kruukplaetje plus ‘mit je eige reut’. Bak de Kruukplaetjes hoe je ze zelf het lekkerste vindt en verrijk ze met jouw unieke ingrediënten. Ook deze koekjes worden beoordeeld op uiterlijk, smaak en presentatie. En de derde ronde is ‘doe mar un end’. Van taart tot nagerecht – alles mag! Als het Kruukplaetje of de unieke Kruukplaetjessmaak maar te herkennen is. Dit wereldkampioenschap is Covid19-proof, want het bakken kan gewoon thuis.

Waar in te leveren?

Het inleveren van de Kruukplaetjes kan op dinsdag 9 en woensdag 10 november tussen 10:00 en 17:00 uur in het Streekmuseum, Kerkstraat 4-12, Sommelsdijk. Let op. Breng genoeg mee, zodat de voorproevers en jury kunnen beoordelen. “De verwachting is dat veel mensen mee gaan en daarom zullen Bertrand en ik gaan voorproeven! We willen natuurlijk niet dat de Jury zich op 11 november helemaal misselijk gaat eten” grapt vrijwilligster Gerdie Schellevis.

Jury en beoordeling

De resultaten worden beoordeeld door een deskundige jury, die bestaat uit “World Master Baker” Peter Bienefelt, Jeannette Kastelein en oud burgemeester Greet Hommes. Zij zullen kijken naar uiterlijk, smaak en presentatie. In elke ronde is een eerste, tweede en derde prijs te verdienen. De jurering vindt plaats op donderdagavond 11 november, waarna de negen winnaars bekend zullen worden gemaakt tijdens de Flakkeese Avond Vrom Kieke in het Prieel van de Staver te Sommelsdijk. Wil je daarbij aanwezig zijn? Kaarten kosten 10 euro. Dit is inclusief koffie en thee en een klein Flakkees buffet.

Ga voor alle informatie over de wedstrijd naar www.streekmuseum.nl, categorie Nieuws. Daar is ook het originele kruukplaetjesrecept te vinden. Meedoen aan de wedstrijd kost € 2,50,- per wedstrijdronde.

Jaarlijks evenement

“We willen er een jaarlijks terugkerend evenement van maken”, zegt Gerdie Schellevis. Bertrand van den Boogert knikt. “Dan heeft je schoonzus tenminste ook nog kans om koekebakker van ut jaer te worden.”