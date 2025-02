Flakkeesche Bazar stopt na ruim 100 jaar

Al meer dan een eeuw is de Flakkeesche Bazar een begrip in het centrum van Middelharnis. In 1920 begon de grootvader van Han van den Nieuwendijk de winkel aan de Westdijk, maar binnenkort sluit de huishoudwinkel definitief de deuren.

Van den Nieuwendijk vertelt hoe hij zelf in de zaak terechtkwam: "Ik wilde eigenlijk niet in de winkel, ik wou het water op en heb daarom een tijdje in de visserij gewerkt. Maar toen mijn moeder hulp nodig had, ben ik erin gerold. Samen hebben we 45 jaar de winkel gedraaid."

Concurrentie van Blokker

Stoppen valt hem zwaar. Als derde generatie is hij tevens de laatste die de winkel runt. De Flakkeesche Bazar had, naast de commerciële functie, ook een sociale rol. "Ik stop vooral vanwege mijn leeftijd en omdat ik met gezondheidsproblemen kamp. Maar uiteindelijk komt aan alles een eind," zegt hij met een vleugje weemoed. Hoewel de winkel altijd een gezond bedrijf is gebleven, waren er ook spannende tijden. Vooral de opkomst van Blokker zorgde voor onzekerheid. "We knepen hem wel en dachten dat dit het einde zou betekenen, maar door service en kwaliteit hebben we Blokker uiteindelijk overleefd," vertelt Van den Nieuwendijk trots.

Geen opvolger

Een opvolger is er niet. Een van zijn dochters, die jarenlang in de winkel werkte, heeft overwogen de zaak voort te zetten, maar zag er uiteindelijk vanaf. "Ze vond het niet haalbaar met een gezin erbij. Je moet tenslotte zes dagen per week in de winkel staan," legt hij uit.

Het pand is inmiddels verkocht en krijgt een nieuwe invulling. "De nieuwe eigenaar gaat het eerst opknappen en beslist daarna of er één of misschien wel twee winkels komen. Hij overweegt zelfs erboven te gaan wonen, maar dat is nog niet zeker," aldus Van den Nieuwendijk.

Laatste dag

De winkel houdt een leegverkoop en blijft open tot 30 april. Daarna valt definitief het doek. "Dan moet ik het allemaal loslaten. Dat is een proces en zal misschien wel even duren. Maar de herinneringen blijven," zegt de stoppende winkelier.



Door Internetredactie Omroep Archipel