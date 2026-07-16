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Politiek op donderdag: partijen adopteren een zeehond

Politiek op donderdag: partijen adopteren een zeehond - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Donderdag 16 juli 2026

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale  politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 29 van 2026.

Afscheidscadeau voor formateur
De drie coalitiepartijen Trots op Goeree-Overflakkee (TOG), CDA en D66 hebben formateur Tieman bedankt door een zeehond te adopteren bij A Seal Stellendam. De partijen hebben de zeehond de naam Amicus Tieman ("Vriend van Tieman") gegeven als "mooi symbool voor de goede samenwerking en verbinding op ons eiland." Volgens TOG volgde het hoogtepunt op zaterdag 11 juli 2026. De formateur mocht zijn zeehond persoonlijk vrijlaten, waarna het dier meteen het ruime sop van de Noordzee koos.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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